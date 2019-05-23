السيسي يبحث قضايا الاتحاد الأفريقي مع الرئيس الزامبي هاتفيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الزامبي "إدجار لونجو"، مساء اليوم الخميس.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال الاتصال الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع الرئيس "لونجو" وذلك في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها زامبيا، وهو ما تعكسه الزيارات المتبادلة والمتتالية من قبل كبار المسئولين من الجانبين، مشيدًا بدور زامبيا الفاعل بمنطقة الجنوب الإفريقي وعلى المستوى القاري، ومنوهًا إلى حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمار والتبادل التجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي، في بيان عبر صفحته الرسمية، على "فيسبوك"، أن الرئيس الزامبي أشاد بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وزامبيا، مُعربًا عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها، ومنوهًا إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف السفير بسام راضي، أن الرئيسين تباحثا حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي، لا سيما في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد، حيث أعرب الرئيس السيسي، عن التطلع لمواصلة التنسيق مع الرئيس الزامبي فيما يتعلق بقضايا الأمن والاستقرار والتنمية على مستوى القارة الإفريقية، بينما أكد الرئيس "لونجو" ثقته في أن الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي ستعود بالنفع على دول القارة بالنظر إلى الإرادة السياسية والرؤية الواضحة التي تنتهجها مصر إزاء دفع جهود العمل الإفريقي المشترك وتحقيق أهداف التنمية في إفريقيا.