ترامب: إيران ترعى الإرهاب.. و"هواوي" شركة خطيرة جدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، أن "إيران دولة ترعى الإرهاب وسياستها خطيرة في الشرق الأوسط".

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنه من المرجح أن نرسل قوات إضافية للشرق الأوسط إذا احتجنا لذلك.

وفيما يتعلق بقضية شركة "هواوي" قال ترامب: إن الشركة (هواوي) خطيرة جدًا من الجانب الأمني والعسكري، وأنه من الممكن ضم قضيتها إلى مفاوضات التجارة مع الصين.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن سلفه باراك أوباما خسر معركته ضد الإرهاب، وأن الجيش الأمريكي في عهده كان مستنفذًا، مؤكدًا على أن إدارته هزمت تنظيم داعش في العراق وسوريا.