محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
وجهت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، 17 تهمة جديدة لمؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج.
وكان أسانج قد لجأ إلى سفارة الإكوادور في عام 2012 لتجنب مثوله أمام القضاء البريطاني وتسليمه إلى السويد، حيث كان متهما بالاغتصاب.
وبعد إخراجه من السفارة الشهر الماضي، حكمت محكمة في لندن بالسجن 50 أسبوعا على أسانج بعد إدانته بانتهاك شروط الإفراج المؤقت عنه إثر لجوئه إلى السفارة التي أمضى فيها سبع سنوات.
من جهته، يتهم القضاء الأمريكي أسانج بـ"التآمر" بسبب عمله مع المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية شيلسي مانينج لقرصنة كلمة مرور أجهزة كمبيوتر وزارة الدفاع الأمريكية، وتطالب الولايات المتحدة بتسلمه.
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة توجه 17 تهمة جديدة لمؤسس "ويكيليكس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.