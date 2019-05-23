بعد احتراق أتوبيس بسبب الحر الشديد.. 6 إجراءات جديدة من النقل العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

احترق ظهر اليوم الخميس، أتوبيس هيئة النقل العام بالقاهرة، بمحور الشهيد في التجمع الخامس.

وقال اللوءا إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة، إن الحادث وقع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا واشتعل الأتوبيس من الجزء الخلفي نتيجة الارتفاع الكبير في درجة الحرارة، متابعًا: "بمجرد اشتعال النيران في الموتور، وقف السائق على جنب بسرعة، وأخلا الأتوبيس من الركاب".

ونفى عوض، لمصراوي، احتراق الأتوبيس بسبب ماس كهربائي، كما نقلت بعض وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أنه جرى الدفع بأتوبيس بديل على نفس الخط لاستكمال الرحلات للركاب.

وأوضح متحدث محافظة القاهرة، التوجيه والتنبيه على سائقي هيئة النقل العام بمجموعة من التعليمات التي تمكنهم من تفادي حدوث مثل هذه الحوادث نتيجة الطقس الحار، ومنها:.

- تخفيض السرعة.

-إمداد الخطوط بمزيد من الأتوبيسات لمحاولة تعويض الفارق في التوقيت نتيجة تقليل السرعة وزيادة زمن الرحلة، انتظامًا لحركة الرحلات في مواعيدها الطبيعية دون تأثر الخدمة.

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- التأكد من توافر المياه داخل الأتوبيسات.

- المرور على الصيانة الدورية قبل الخروج للعمل ضمن الورديات لفحص الأتوبيس بالكامل.

- التأكد من توافر أسطوانات إطفاء داخل كل أتوبيس.

- التأكد من تهوية مكان الموتور خلال العمل بشكل مناسب تجنبًا لارتفاع درجة حرارته بشكل زائد عن الحد.

وقال عبدالوهاب رضوان، سائق وعضو نقابة جنوب الجيزة، وعضو مجلس إدارة النقابة العامة لعمال النقل العام، إنه صدرت تعليمات للسائقين بالسير ببطء وتم كتابة ذلك على "المنافيستو" -الذي يدون فيه مواعيد الحضور لكل دور في المحطات المختلفة وصول وقيام- الخاص بالمحصل ليبلغ به السائق.

وأكد عبدالوهاب، لمصراوي، أنه لم يتم تحديد سرعة معينة من قبل الهيئة للسائقين للالتزام بها، والأمر متروك لتقدير السائق نفسه وفقًا لطبيعة الجو.

وتشهد مصر هذه الأيام موجة شديدة الحرارة، على جميع أنحاء الجمهورية، وتصل درجة الحرارة على القاهرة لـ45 درجة.