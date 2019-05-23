شاب يقتل جارته المسنة بـ7 طعنات

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على شاب قتل سيدة مسنة بـ7 طعنات داخل شقتها لسرقتها، حيث تلقت شرطة بولاق ، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لربة منزل في العقد السابع من عمرها، وبها عدة طعنات، واكدت التحريات أن جارها قتلها بـ7 طعنات لسرقتها.

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