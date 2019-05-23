أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو تلحظ تزايد التوتر بشكل خطير في منطقة إدلب السورية مؤخرا.
وقالت زاخاروفا في هذا الصدد: "نشهد من نهاية أبريل وحتى الوقت الحالي، زيادة خطيرة في التوترات حول منطقة خفض التصعيد في إدلب، حيث يوجد أكبر تجمع لإرهابيي هيئة تحرير الشام (جبهةالنصرة سابقا".
وفي سياق آخر، ذكرت زاخاروفا أن الولايات المتحدة، في تصريحاتها حول الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية من قبل القوات الحكومية في سوريا، تعتمد على مصادر لم يتم التحقق منها، بما في ذلك مصادر من جماعات إرهابية.
ووفقا لزاخاروفا، فإن الغرب يفضل
وأضافت: "نحن ندرك جيدا ما يعنيه هذا الشيء... الولايات المتحدة وحلفاؤها شنوا ضربتين صاروخيتين داخل الأراضي السورية، في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي المتعارف عليها، لصالح المعارضة السورية المسلحة والمجموعات المتطرفة والإرهابية الدولية".
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: نلحظ نموا خطيرا للتوتر حول إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.