بومبيو: الصين تشكل خطرا حقيقيا على أمننا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن الصين تشكل خطرا حقيقيا على الأمن القومي الأمريكي.
وأبدى بومبيو اعتقاده، خلال تصريح لشبكة CNBC، بأن مزيدا من الشركات الأمريكية، ستقطع علاقاتها مع "هواوي تكنولوجيز".
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علقت مؤقتا، الحظر الذي فرضته
من جهته، قال مؤسس "هواوي" رين تشينغفي أمس الأربعاء: "ما يجري حاليا خارج عن السيطرة،
في سياق آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي، إنه "يصدق تقريرا نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، يدعي بأن الصين، تستخدم أدوات مراقبة "عالية التقنية"، لقمع الأقليات بمن فيها المسلمون الإيغور".
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