منهاص: استهداف السعودية يطال المسلمين في العالم



أكد رئيس مجلس أمناء الجالية الإسلامية في هونج كونج السابق قمر منهاص، أن المملكة العربية السعودية تتبوأ الريادة في العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وأن المسلمين في جميع أنحاء العالم يقدرون جهودها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، موضحا أن أي استهداف للمملكة هو استهداف للمسلمين في العالم. وقال «نستشعر أن المملكة هي القدوة والأسوة لجميع المسلمين لما تمثل من عمق إستراتيجي وجغرافي للمسلمين في أنحاء العالم، واحتضانها للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وجعل دستورها القرآن والسنة المطهرة». وأثنى منهاص على ما تقدمه السعودية في شهر رمضان المبارك من خدمات للمسلمين في هونج كونج في إيفاد الأئمة وإقامة المشاريع الرمضانية وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تلامس حاجة المسلمين وهي أيضا تعد سببا في اجتماعهم على موائد الإفطار، سائلاً الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء.

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