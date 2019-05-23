توزيع الإغاثة في 4 دول لليوم الـ17 على التوالي

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الـ17 على التوالي، توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك وهدايا المملكة للمحتاجين في أربع دول.

اليمن

في مدينة مأرب بمحافظة مأرب تم توزيع 1732 وجبة رمضانية جاهزة على عابري السبيل والنازحين والأسر الفقيرة ونزلاء السجون، وفي محافظة المهرة تم توزيع 1224 وجبة إفطار رمضانية جاهزة للنازحين وعابري السبيل وعمال الخدمات والنقاط الأمنية والأسر الفقيرة ونزلاء السجون في مديريتي الغيضة وشحن، وفي محافظة الضالع تم توزيع 1530 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات، ونزلاء السجون والنقاط الأمنية، وعابري السبيل في مدينة الضالع ومديرية قعطبة. كما تم في محافظة أبين توزيع 1224 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات والنازحين وعابري السبيل في مديريات زنجبار وخنفر وجعار.

طاجيكستان

سلم فريق المركز هدية حكومة المملكة إلى جمهورية طاجيكستان البالغة 50 طنًا من التمور في مقر السفارة السعودية بالعاصمة دوشنبه.حضر التسليم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان عبدالعزيز بن محمد البادي، ومدير عام المستودعات المركزية الطاجيكي عبدالكريم رحيموف، وممثل وزارة المالية السعودية، وأعضاء السفارة، وفريق من المركز، وممثلو أجهزة الإعلام، وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لنشر الخير والتعاون معها، ولتصل الأسر الأكثر احتياجا في مناطق مختلفة من العالم.

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لبنان

واصل المركز تنفيذ مشروع القرية الرمضانية في مدينة طرابلس 1440، ويتضمن تقديم وجبات إفطار ساخنة للأسر الفقيرة وهدايا للأيتام من الحاضرين، كما واصل تنفيذ مشروع دعم الاحتياجات الغذائية للأسر اللبنانية الأشد فقرا، حيث جرى توزيع 1205 سلال غذائية للعائلات اللبنانية في مدينة طرابلس.

الأردن

وزع المركز السلال الرمضانية للاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق بالأردن، حيث جرى توزيع 105 أطنان من السلال الرمضانية، استفاد منها 13634 لاجئا سوريا، وتشتمل سلة الغذاء الرمضانية الواحدة على حزمة متكاملة من المواد الغذائية الأساسية والمتنوعة التي تلبي احتياجات اللاجئين السوريين داخل المخيمات.