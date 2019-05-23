التوتر يعود للسودان بعد خلافات الجيش والمحتجين

عملية الانتقال
كان تجمع المهنيين قد هدد بالدعوة إلى إضراب عام، بعد أن شابت الاختلافات عدة جولات من المحادثات، منذ إطاحة الجيش بالبشير في 11 إبريل الماضي، منهيا حكمه الذي دام 30 عاما، ويجري المجلس محادثات مع تحالف من جماعات الاحتجاجات والمعارضة، التي تطالب بقيادة مدنية لمجلس سيادي جديد للإشراف على عملية انتقال إلى الديمقراطية مدتها ثلاث سنوات، فيما أُرجئت المحادثات في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، دون تحديد موعد لاستئنافها، وذكر الفريق ركن محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان في تصريحات إعلامية أمس، إن الجيش يريد تسليم السلطة لحكومة منتخبة ديمقراطيا في أسرع وقت ممكن، وقال دقلو «لقد تعبنا.. نريد تسليم السلطة اليوم قبل غد».
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