هجوم رابع على قاعدة حميميم الروسية بسورية

قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلين أطلقوا صواريخ تجاه قاعدة حميميم الجوية الروسية في سورية، لكن جرى اعتراضها وتدميرها، بحسب وكالة الإعلام الروسية, وهذا هو الهجوم الرابع على القاعدة الروسية الأهم في سورية منذ مطلع شهر مايو الجاري, واتهمت روسيا تنظيمات مسلحة من بينها جبهة النصرة بشن الهجمات على القاعدة، الواقعة في محافظة اللاذقية السورية، السبت الماضي، أوضحت وزارة الدفاع أن مسلحي «النصرة»، الموالية لتنظيم القاعدة، أطلقوا 6 صواريخ على القاعدة الجوية، مشيرة إلى أن الصواريخ دمرت كلها، وتتخذ القوات الروسية من حميميم قاعدة عسكرية رئيسية لها في سورية، ومقرا لانطلاق عملياتها على الأراضي السورية وفي أجوائها.

وتسيطر «جبهة النصرة»، المدرجة على لوائح الإرهاب، مع فصائل مسلحة أقل نفوذا على إدلب وأرياف حلب الغربي، وحماة الشمالي، واللاذقية الشمالي الشرقي، كان 23 مدنيا على الأقل قتلوا أول من أمس، جراء غارات لقوات النظام استهدفت سوقا شعبية في شمال غرب سورية، في تصعيد يأتي إثر شنّ فصائل مسلحة هجمات ضد قوات النظام، أسفرت عن اندلاع معارك عنيفة.