هجوم رابع على قاعدة حميميم الروسية بسورية

وتسيطر «جبهة النصرة»، المدرجة على لوائح الإرهاب، مع فصائل مسلحة أقل نفوذا على إدلب وأرياف حلب الغربي، وحماة الشمالي، واللاذقية الشمالي الشرقي، كان 23 مدنيا على الأقل قتلوا أول من أمس، جراء غارات لقوات النظام استهدفت سوقا شعبية في شمال غرب سورية، في تصعيد يأتي إثر شنّ فصائل مسلحة هجمات ضد قوات النظام، أسفرت عن اندلاع معارك عنيفة.
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