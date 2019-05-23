شهد فريق من خبراء الاتحاد الأوروبي الذي يراقب الأنباء الكاذبة الواردة على الأغلب من روسيا، زيادة طفيفة في مثل هذه الحالات في الأسبوع السابق على انتخابات البرلمان الأوروبي، مشيراً إلى زيادة المخاوف من تدخل كبير.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس اليوم الخميس، إن "هناك موجة من... المعلومات المضللة وخطاب الكراهية التي تستهدف أوروبا"، مضيفاً أن المستوى الحالي أعلى قليلاً من المعتاد.
وهذه الظاهرة ليست جديدة، ففي عام 2015، أنشأ الجهاز الدبلوماسي التابع للاتحاد الأوروبي قوة مهام خاصة لفضح المعلومات المضللة من روسيا. ومن حينها سجلت نحو 50 مثالاً جديداً كل أسبوع. وهذا النشاط ارتفع قليلاً على مدار الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت القوة اليوم.
وتطعن الأنباء الكاذبة الأخيرة في الشرعية الديمقراطية بالاتحاد الأوروبي وسلطة البرلمان، مع استغلال مسألة الهجرة في هذا المجال أيضاً، بحسب خبراء الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاً: أوروبا تطالب "جوجل" و"فيسبوك" و"تويتر" بتكثيف الجهود لمكافحة الأخبار الكاذبة
كانت هذه تفاصيل خبر زيادة في الأخبار المضللة قبل أسبوع من انتخابات البرلمان الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.