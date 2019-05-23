القاهرة (الاتحاد) نظمت جمعية الغد الفلسطيني، وبمشاركة ممثلين عن بعض المنظمات وجمعيات حقوق الإنسان الفرنسية، وبحضور عدد من النشطاء والسياسيين والإعلاميين، وقفة احتجاجية أمام السفارة التركية بباريس منددةً بجرائم النظام التركي والمطالبة بمحاكمة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كمجرم حرب والتنديد بمقتل المواطن الفلسطيني زكي مبارك، والذي تعرض للاختطاف والقتل تحت التعذيب بسجون النظام التركي، والذي يقبع بتلك السجون الآلاف من الضحايا الأبرياء، والذين يتعرضون للتعذيب اليومي والقتل في ضل صمت دولي مريب.

واستهدفت الوقفة الاحتجاجية، وفق منظميها، أمام السفارة التركية بباريس هي لدق ناقوس الخطر ومناشدة للمجتمع الدولي بالتدخل لوقف جرائم القتل والتعذيب، والمطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل في قضايا التعذيب والقتل الإجرامي في السجون التركية، وخاصة تعذيب وقتل المواطن الفلسطيني زكي مبارك.

وأصدرت الجمعية بياناً صحفياً وزعته على وسائل الإعلام الدولية، أكدت خلاله على استمرار تنظيم وقفات احتجاجية أمام مختلف سفارات النظام التركي، للاحتجاج علي تعذيب ومقتل المواطن الفلسطيني زكي مبارك في السجون التركية.

وأكد البيان التضامن الكامل مع أسرة زكي مبارك، الذي تعرض للقتل تحت التعذيب بسجون النظام التركي، مطالبة الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية بالقيام بدورها بإجراء تحقيق دولي مستقل وملاحقة المتورطين بهذه الجريمة. كما طالب البيان بالتحقيق بكافة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها السلطات التركية بحق النشطاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وقفة احتجاجية في باريس تطالب بمحاكمة أردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.