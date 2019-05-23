تراجع بورصة قطر بضغط 5 قطاعات

أبوظبي (مواقع إخبارية) أنهت بورصة قطر تعاملات، أمس، الخميس، على تراجع متأثرة بانخفاض 5 قطاعات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.28 بالمائة، ليصل إلى سعر 9730.52 فاقداً 27.11 نقطة عن مستويات أول أمس، الأربعاء. وتقلصت التداولات أمس، إذ هبطت السيولة إلى 292.12 مليون ريال، مقابل 349.82 مليون ريال أمس الأول، كما تراجعت أحجام التداول عند 8.93 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 15.93 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة انخفاض قطاعات البضائع، والنقل، والعقارات، والبنوك والخدمات المالية، والتأمين، فيما ارتفع قطاع الاتصالات، والصناعة. وتصدر البضائع القطاعات المنخفضة بـ1.54%، لتراجع 4 أسهم تقدمها الطبية متصدر القائمة الحمراء بـ7.14%. وتراجع البنوك 0.56%، لانخفاض عدة أسهم أبرزها الوطني القيادي بنسبة 1.18%.

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