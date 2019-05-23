العاهل الأردني يحث على تحقيق السلام في الشرق الأوسط

حث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط وتحقيق السلام.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة عمان.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي أن اللقاء يأتي "في إطار التنسيق والتشاور المستمرين".

وأكد عبدالله الثاني، خلال اللقاء "ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والدائم وإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي".

وعبر الملك عن "وقوف الأردن بكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة والعادلة وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

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وجدد تأكيده "ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس"، مضيفاً أن "الأردن مستمر بتأدية دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات".

وتعترف إسرائيل، التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 والتي كانت تخضع كسائر مدن الضفة الغربية إلى السيادة الأردنية قبل احتلالها.

من جهته، عبر عباس، بحسب البيان، عن "تقديره لمواقف الأردن التاريخية تجاه القضية الفلسطينية والقدس ولجهود جلالة الملك الكبيرة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية".