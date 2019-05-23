على الرغم من الانتقادات.. البرامج الكوميدية تتفوق في الأسبوع الثاني من رمضان وتحقق أرقاما قياسية

تفوقت البرامج الكوميدية، في الأسبوع الثاني من شهر رمضان، عبر استقطاب عدد كبير من المشاهدين، اقترب من 13 مليون مشاهد، بخصوص برنامج الكاميرا الخفية “مشيتي فيها”، الذي يحتل صدارة التصنيف الأسبوعي للمرة الثانية.

واستطاع برنامج المقالب، الذي يعرض على القناة الثانية مباشرة بعد أذان صلاة المغرب، احتلال الصدارة بعدد مشاهدين قياسي، بلغ 12.9 مليون مشاهد لحلقة بثت يوم الجمعة الماضي.

واحتل سيتكوم “البهجة ثاني” المرتبة الثانية في التصنيف الأسبوعي، بعدد مشاهدين بلغ أزيد من 11 مليون مشاهد في حلقة بثت الاثنين الماضي.

وعلى عكس القناة الثانية، التي تتفوق بفضل البرامج الكوميدية، وتجذب من خلالها عدد مشاهدين قياسي، فإن الدراما هي المسيطرة في القناة الأولى، لكن بعدد مشاهدين أقل، إذ جذب مسلسل “رضاة الوالدة” في جزئه الثاني، حوالي 4.3 مليون مشاهد في حلقة بثت، يوم الجمعة الماضي، ليكون في صدارة البرامج الأكثر مشاهدة على القناة، متبوعا بمسلسل “بنت باب الله”، الذي بلغ عدد مشاهديه في حلقة بثت الاثنين 4.2 مليون مشاهد، ومسلسل “الدنيا دوارة” ثالثا بأزيد من 4 مليون مشاهد.