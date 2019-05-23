مانشستر سيتي ينفي صحة شائعات تولي غوارديولا تدريب يوفنتوس

نفى البرتو غالاسي محامي مانشستر سيتي وعضو مجلس إدارة النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الخميس، الشائعات بشأن انتقال المدرب بيب غوارديولا لتدريب يوفنتوس الإيطالي.

وأبلغ غالاسي محطة سكاي إيطاليا التلفزيونية أن التقارير التي تشير إلى أن المدرب الإسباني سيترك سيتي ليتولى تدريب بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي مجرد ”هراء“ مضيفا أن غوارديولا يريد البقاء في مانشستر.

وارتفعت أسهم يوفنتوس بأكثر من 3 في المئة يوم الخميس. وقال متعاملون إن السهم تلقى دعما من شائعات تولي غوارديولا تدريب الفريق.