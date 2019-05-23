انت الان تتابع تفاصيل خبر البنتاغون تدرس إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 23 مايو 2019 09:50 مساءً - أكد وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، أن وزارته تدرس إمكانية إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط؛ وذلك لحماية مصالح الولايات المتحدة فيه، نافياً إرسال 5 آلاف جندي أمريكي خلال الأيام الماضية إلى المنطقة.

وقال شاناهان، في تصريحات له اليوم الخميس: إن "وزارة الدفاع ستطلع البيت الأبيض والرئيس، دونالد ترامب، والكونغرس على آخر التطورات التي تتعلق بالتهديدات الإيرانية".

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وأوضح أن الولايات المتحدة ستبقي على قواتها في الشرق الأوسط بهدف الحفاظ على قوة ردع في وجه إيران.

وتشهد المنطقة وتيرة مباحثات مكثفة بين دول الخليج ووفود غربية؛ في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، قبل فرضها عقوبات على طهران.

وفي مايو الجاري، أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخبارية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.