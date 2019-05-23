نتنياهو يلوح بالانتخابات للضغط من أجل تشكيل الحكومة

لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتوجه إلى الانتخابات؛ للضغط على حلفائه من اليمين المتشدد الذين يضعون العقبات أمام تشكيله حكومة جديدة.

وفي محاولة لمنع نسف جهود تشكيل الحكومة فإن نتيناهو دعا "إسرائيل بيتنا" و"اتحاد أحزاب اليمين" إلى لقاء معه الليلة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة: إن "نتنياهو قال في اجتماعات مغلقة إنه يدرس الإعلان عن انتخابات جديدة بسبب زعيم "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان".

وتنتهي في الثامن والعشرين من الشهر الجاري المهلة الممنوحة لنتنياهو لتشكيل حكومة جديدة لكنه يواجه عقبات متعددة وتحديدا من حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان و"اتحاد أحزاب اليمين" الإسرائيلي المتشدد.

ويسعى نتنياهو إلى تشكيل ائتلاف حكومي من حزبه "الليكود"، وعدد من الأحزاب اليمينية الإسرائيلية الصغيرة.

ويطالب حزب "اتحاد أحزاب اليمين" بالحصول على حقيبة العدل في الحكومة الجديدة، غير أن نتنياهو يواجه صعوبات كبيرة في الاستجابة لهذا الطلب، إثر انتقادات محلية ودولية متوقعة في ضوء المواقف المتشددة لهذا الحزب.

ويتطلع الحزب لمنح هذه الحقيبة للقيادي فيه بتسلئيل سموتريتش المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة.

فيما يريد حزب "إسرائيل بيتنا" أيضا الحصول على هذه الحقيبة التي يخطط نتنياهو لمنحها للقيادي في حزبه "الليكود" ياريف ليفين.

وبعد أن سادت توقعات بموافقة حزب "إسرائيل بيتنا" بإعادة تكليف ليبرمان بحقيبة الدفاع، فإن الحزب طرح الحصول على حقيبة العدل أيضا فضلا عن تمرير قانون التجنيد.

Advertisements

ويقضي قانون التجنيد بإلزام جميع الإسرائيليين، بما في ذلك المتدينون، بالخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي.

ولكن نتنياهو يساند موقف الأحزاب الدينية التي تعتبر أن مهمة المتدينين هي دراسة التوراة وليست الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي .

نتنياهو يحصل على أسبوعين إضافيين لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

بـ61 صوتا.. نتنياهو إلى تشكيل حكومته الخامسة وجانتس لقيادة المعارضة





وقالت مصادر في حزب "الليكود": إن "رئيسَ حزب "اسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان يحاول نسف المفاوضات الائتلافية، حيث إن ليبرمان يستغل قانون التجنيد كذريعة لمنع تشكيل الحكومة".

وكانت انتخابات إسرائيلية مبكرة جرت مطلع شهر أبريل/نيسان الماضي أفرزت تفوق أحزاب اليمين على أحزاب الوسط واليسار.

وبعد طلب أغلبية من نواب الكنيست الجديد، كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين في السابع عشر من شهر أبريل/نيسان الماضي نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة في غضون 28 يوما.

ولاحقا وافق ريفلين على طلب نتنياهو منحه مهلة أسبوعين إضافيين لتشكيل الحكومة تنتهي في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وطبقا للقانون الإسرائيلي، فإنه في حال فشل نتنياهو في المهمة فإنه يتم تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة وفي حال فشله يتم التوجه لانتخابات جديدة.

ولكن مراقبين رجحوا أن يتمكن نتنياهو من تشكيل الحكومة في نهاية الأمر ضمن المهلة الممنوحة له.