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الان تتابع محمد بن زايد وملك البحرين يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة والان مع التفاصيل
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بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة العلاقات بين البلدين ومجمل القضايا والتطورات الإقليمية.
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