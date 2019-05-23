الان تتابع محمد بن زايد وملك البحرين يبحثان علاقات البلدين والتطورات في المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 42 دقيقة - 9:47 م, 23 مايو 2019 م التعليقات: 0 بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة العلاقات بين البلدين ومجمل القضايا والتطورات الإقليمية.

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