شكرا لقرائتكم النفط يهبط قرب 67 دولارا في أسوأ أداء يومي منذ 6 شهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هوت أسعار النفط بأكثر من 6% مساء الخميس قبل ان تقلصها، لتسجل أسوأ أداء يومي لها منذ أكثر من 6 شهور، حيث عادت أسعار خام برنت الى مستويات ما دون السبعين دولاراً للبرميل، بينما هوى الخام الأميركي الى ما دون الستين دولاراً للبرميل، وذلك لأول مرة منذ نحو الشهرين.

وسجل خام برنت أدنى مستوى له عند 67.54 دولاراً للبرميل السادسة مساء بتوقيت غرينتش، فيما سجل الخام الأميركي أدنى مستوى له عند 57.83 دولاراً للبرميل، لتكون أسعار النفط بذلك قد هبطت أكثر من 6% في يوم واحد، بحسب ما تابعت "الخليج 365"، ويسجل النفط اليوم الأسوأ له منذ أكثر من 6 شهور، أو منذ أواخر العام الماضي.

وقال تقرير لموقع "أويل برايسز"، المتخصص في مراقبة أسواق النفط، إن هبوط يوم الخميس جاء مدفوعاً بعدة عوامل مجتمعة من بينها الأزمة التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، إضافة الى التقرير الصادر، الأربعاء، عن وكالة الطاقة الدولية، والذي أظهر ارتفاعاً في مخزونات الخام الأميركية، فضلاً عن المبيعات الجماعية التي شهدتها الأسواق العالمية وأدت الى هبوط جماعي لها.

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وبحسب التقرير، فإن "الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بثت المخاوف في الأسواق من أن يتأثر النمو في الطلب على النفط في العالم، وهو ما أدى بالأسعار الى هذا الهبوط الكبير".

ويضيف أن "أسواق الأسهم وأسواق النفط هبط بشكل متوازي الخميس بسبب ارتفاع وتيرة القلق لدى المستثمرين من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد العالمي".

ويُشار الى أن النفط كان قد صعد خلال الأسابيع الماضية بسبب التوترات في منطقة الخليج وتصاعد التهديدات التي تمارسها إيران والميليشيات التابعة لها في المنطقة.