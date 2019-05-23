نتانياهو يطلب مساعدات خارجية عاجلة لإخماد الحرائق الواسعة التي تشهدها إسرائيل

أوعز رئيس الوزراء الإٍسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ إلى هيئة الأمن القومي و​وزارة الخارجية​ ووزارة الأمن الداخلي بالعمل على جلب طائرات إطفاء من الخارج لإخماد ​الحرائق​ الواسعة التي تشهدها ​إسرائيل​، منذ صباح اليوم بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد.

يذكر أن قوات الطوارئ الإسرائيلية أجلت سكان عدد من البلدات الإسرائيلية الواقعة غرب ​مدينة القدس​، بسبب الحرائق التي اندلعت في عدة مواقع نجمت عن موجة حر شديدة، وأخرى اندلعت وفق الاشتباه بسبب إشعال الإسرائيليين للمواقد خلال احتفالاتهم بعيد "لاغ باعومر" الليلة الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الإطفاء الإسرائيلية تكافح الحرائق المندلعة منذ ساعات الصباح مستخدمة الطائرات، ومئات سيارات الإطفاء، وقد وضعت سلطات الإطفاء و​الدفاع المدني​ قواتها على أهبة الاستعداد القصوى، وألغت إجازات نهاية الأسبوع في صفوف موظفيها، مع توقعات دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ ارتفاع آخر على ​درجات الحرارة​، مساء اليوم وغدا الجمعة، يكون مصحوبًا باشتداد سرعة الرياح الشرقية.

ومن الجدير بالذكر أن درجات الحرارة في بعض المناطق قد بلغت 45 درجة، وسجلت أرقامًا قياسية في منطقتي الساحل والأغوار.

كما تسببت موجة الحر في حصول تشويشات على حركة القطارات في أعقاب درجة الحرارة العالية للسكك الحديدية، وتم وقف حركة القطار على خط (اللد - هريشونيم) وسط إسرائيل.