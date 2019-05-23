انتهى الاجتماع السنوي لـ"منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" من دون أن تقرّ دولها الأعضاء ترشيحات تقدّمت بها ستّ دول أوروبية وأميركية لاتينية، للانضمام إلى هذا التكتل.
وشدّد الأمين العام للمنظمة أنخيل غوريا، خلال مؤتمر صحافي عقد في ختام الاجتماع السنوي، على أنّ "ما حصل هو مجرّد إرجاء لعمليّة التوسيع وليس تجميدًا لها".
وأوضح بملف ترشيح البرازيل الّتي حصل رئيسها جاير بولسونارو مؤخّرًا على دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترشيح بلده،، إلى أنّ "أحيانًا تمضي قدمًا بسرعات متفاوتة، أحيانًا مشيًا وأحيانًا هرولةً وأحيانًا ركضًا"، لافتًا إلى أنّ "لدينا 36 دولة عضوًا وعليها جميعها أن تتّخذ قراراتها".
مع الإشارة إلى أنّ العام الماضي انضمّت دولتان جديدتان إلى المنظمة، هما كولومبيا وليتوانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أرجأت الموافقة على انضمام دول جديدة إليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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