خارجية أميركا: لدينا تقارير تشير للتعرض لأسلحة كيميائية بهجوم بسوريا

أكّدت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ مورغان أورتاغوس أن "​الولايات المتحدة​ لديها تقارير عدة تشير إلى التعرض لأسلحة كيميائية في هجوم شنته قوات ​الحكومة السورية​ في شمال غرب سوريا لكن لم تصل بعد إلى نتيجة قاطعة".

وبحسب وكالة "رويترز"، أشارت المتحدثة للصحفيين إلى أنه "لدينا بالفعل العديد من المصادر منها مقابلات مع أشخاص كانوا موجودين خلال الهجوم وقالوا إن عددًا من المسلحين نقلوا إلى ​مستشفيات​ محلية وهم يعانون من أعراض تشبه التعرض لمواد كيميائية"، لافتة إلى أنه "ليس لدينا نتائج نهائية بعد ونواصل التحقيق".