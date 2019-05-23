الخطوط الجوية البريطانية تستأنف الرحلات إلى باكستان الأسبوع القادم

تستأنف شركة ​الخطوط الجوية البريطانية​ رحلاتها إلى ​باكستان​ الأسبوع القادم بعد عقد من تعليق عملياتها في أعقاب ​تفجير​ فندق في ​إسلام أباد​، لتصبح أول شركة طيران غربية تستأنف الرحلات إلى البلد الواقع في جنوب آسيا.

وكانت الشركة البريطانية قد أوقفت الخدمة إلى باكستان في أعقاب تفجير فندق ماريوت في 2008 الذي وقع خلال فترة تصاعد فيها عنف المتشددين الإسلاميين في باكستان.

وتحسن ​الأمن​ منذ ذلك الحين مع تراجع حاد في هجمات المتشددين في البلد البالغ عدد سكانه 208 ملايين نسمة، غالبيتهم من المسلمين، وهو ماأحيا باكستان كوجهة للسياح والمستثمرين.