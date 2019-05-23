توقيف جندي إسرائيلي سابق في لشبونة أنشأ شبكات دعارة من في كولومبيا

أعلن الحرس المدني الإسباني، أنّه "تمّ توقيف جندي إسرائيلي سابق يُدعى عاصي موش، في مدينة لشبونة ​البرتغال​ية، كان مطلوبًا دوليًّا لإنشائه في ​كولومبيا​ شبكة دعارة"، مبيّنًا أنّ "الشبكة ضمّت شبانًا وشابات، بينهن قصَّر، مارسوا ​الدعارة​ مع نزلاء الفندق".

وتحدّث عن "حالات استعباد".

ولفت الحرس الّذي شارك في العملية، إلى أنّ "الجندي السابق (45 عاماً) اختبأ في جزيرة ايبيزا في البليار، من ثمّ انتقل إلى ​برشلونة​ قبل توقيفه في البرتغال وبحوزته وثائق إسرائيليّة مزوّرة، وذلك في إطار عمليّة للشرطة البرتغالية بالتعاون مع الحرس المدني الإسباني والشرطة الكولومبية".

وأوضحت وسائل إعلامية أنّ "موش الّذي وصل إلى كولومبيا بصفته سائحًا في عام 2009 وطرد في 2017، أدار فندقًا في تاغنغا على شاطىء الكراييبي". وأسمته الصحافة المحلية "شيطان تاغنغا".

وكانت السلطات الكولومبية قد أصدرت مذكرة توقيف دولية عبر "​الإنتربول​" بشأن ​الاتجار بالبشر​ لغايات الاستغلال الجنسي، والاتجار ب​المخدرات​ وتبييض الأموال.