دعت منظمة العفو الدولية السلطات الموريتانية إلى إطلاق سراح مدونين اثنين عبد الرحمن ولد ودادي والشيخ ولد جدو، أوقفتهما قبل شهرين بسبب تهم تتعلق بـ"تقديم بلاغات كاذبة" ضد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
وأكّدت المنظمة، في بيان، أن "احترام وحماية حرية التعبير يجب أن يكونا أولوية لدى السلطات الموريتانية، خاصة وأن موريتانيا مقبلة على انتخابات رئاسية في حزيران المقبل".
من جهتهم، ندد محامو المدونين، بـ "عدم شرعية احتجازهما"، وطالبوا بإطلاق سراحهما فورًا.
وكان المدونان الموقوفان قد نشرا في آذار الماضي معلومات أخذاها من الصحافة الأجنبية حول "تجميد السلطات الإماراتية حسابًا مصرفيًا في دبي، ادعيا أنه يعود للرئيس الموريتاني".
وسبق أن صرح الرئيس الموريتاني، في الخامس من آذار الماضي، أن المعلومات التي نشرها المدونان "مجرد إشاعة وستختفي بظهور الحقيقة".
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة العفو الدولية تطالب السلطات الموريتانية بإطلاق سراح مدونين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.