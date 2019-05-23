محكمة فرنسية تؤيد تسليم مهندس إيراني للولايات المتحدة

أكّد مصدر قضائي لوكالة "رويترز" أن "محكمة فرنسية أيدت تسليم مهندس إيراني للولايات المتحدة ليواجه فيها اتهامات بمحاولة استيراد تكنولوجيا أميركية بطريقة غير مشروعة لأغراض عسكرية نيابة عن شركة إيرانية".
كما رفضت الحكومة في "آكس أون بروفانس" في جنوب فرنسا طلبًا من المهندس الإيراني جلال روح الله نجاد (41 عاما) للإفراج عنه بكفالة، وقد اعتقل في الثاني من شباط في مطار نيس لدى نزوله من الطائرة القادمة من طهران عبر موسكو.
ويشتبه محققون قضائيون أميركيون في أن "روح الله نجاد حاول استيراد أنظمة مايكروويف صناعية عالية القوة من الولايات المتحدة لإيران ليتسنى استخدامها في أغراض عسكرية".
يذكر أن بعد انسحاب الولايات المتحدة في أيار من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 أعادت واشنطن فرض سلسلة من العقوبات على عدد من القطاعات الإيرانية.
ويقول قضاة أميركيون إن المهندس تصرف نيابة عن شركة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن محامي روح الله نجاد قوله إن مذكرة الاعتقال الأميركية صدرت بحق موكله لدوافع سياسية وإنه سيواصل رفض تسليمه.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجب أن يصدر مرسوم من رئيس الوزراء الفرنسي أولًا قبل تنفيذ تسليم المهندس الإيراني للولايات المتحدة.
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