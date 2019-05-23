رفع الحظر عن استيراد السيجارة والشيشة الإلكترونية في السعودية

رفعت السلطات المختصة في ​السعودية​ الحظر عن استيراد السيجارة والشيشة الإلكترونية على أن تكون الهيئة العامة للغذاء والدواء هي جهة الاختصاص بفحص منتجات ​التبغ​ وإعداد مواصفات قياسية له.

وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "سبق" أن "من واجبات الهيئة كذلك تحصيل الضريبة الانتقائية أسوة بالتبغ ومشتقاته"، كاشفة عن "السماح للمسافرين غير المترددين القادمين للمملكة باصطحاب 200 سيجارة ذات التسخين الكهربائي، وأيضا كمية 60 ملل من سوائل تعبئة السيجارة والشيشة الإلكترونية".

وشددت السلطات في بيان، على أن "ما زاد عن الكميات المسموح بها سيعرض على الهيئة العامة للغذاء والدواء ومعاملته معاملة التبغ ومشتقاته لاستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب عليه".