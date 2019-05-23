استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية لدواع صحية

أعلنت الأمم المتحدة أنّ "مبعوثها إلى الصحراء الغربية الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر (76 عامًا) استقال من منصبه لدواع صحية".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يأسف بشدّة لهذه الاستقالة، لكنّه قال إنّه يتفهّمها تمامًا، وقد أعرب عن أطيب تمنياته للمبعوث"، الّذي تسلّم مهامه في حزيران عام 2017.
ولم توضح الأمم المتحدة طبيعة المشكلات الصحية الّتي دفعت بكولر إلى ترك منصبه.
ومنذ عيّن مبعوثًا إلى الصحراء الغربية، سعى كولر بكلّ جهده لإحياء المساعي الرامية لإيجاد حلّ لهذا النزاع حول هذه المستعمرة الاسبانية السابقة.
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