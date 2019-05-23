دبور شارك في حملة نظافة في مخيم برج البراجنة

شارك سفير دولة فلسطين في لبنان ​اشرف دبور​ في حملة نظافة نظمتها ​وكالة الاونروا​ في ​مخيم برج البراجنة​ في ​بيروت​، حيث ارتدى الزي الرياضي، وحرص على تنظيف بعض الشوارع والاحياء والازقة في المخيم.

وقد شارك في الحملة التي رفعت الاونروا عنوانها" النظافة مسؤولية مشتركة وجماعية" وتأكيداً على التزام ​الأونروا​ بالاستمرار بتقديم خدماتها للاجئي فلسطين وتعزيزها بما فيها خدمات ​الصحة​ البيئية، المدير العام للأونروا ​كلاوديو كوردوني​ الى جانب عمال النظافة البيئية والعديد من الموظفين المحليين والدوليين والناشطين والفاعلين من المجتمع المحلي والأهلي وقيادات المخيم وكوادره.

وتوزع المشاركون في شوارع المخيم الضيقة في لوحة أظهرت مدى التعاون والتضامن واللحمة الداخلية بين الأونروا ولاجئي فلسطين. هذه الحملة التي أتت بتمويل من ​الصندوق السعودي للتنمية​ أختتمت بإفطار من إعداد جمعية البرامج النسائية (سفرة) وبإستضافة من روضة لأجلكم السلام الثقافية.