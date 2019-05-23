أفاد مراسل "النشرة" في زحلة بأن عناصر ​قوى الامن الداخلي​ أوقفت على حاجز التويتي لبنانياً عثر بحوزته على عدة غرامات من ​الكوكايين​ وعشرات ​حبوب الكبتاغون​ و​حشيشة الكيف​ واودع ​القضاء​ المختص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: توقيف لبناني على حاجز التويتي عثر بحوزته على كمية من المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.