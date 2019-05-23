فقدان 3 أشخاص بجرود عرسال والاقارب يرجحون توقيفهم لدى سلطات سوريا

فقد بعد ظهر امس وفي جرود بلدة ​عرسال​ ثلاثة أشخاص من البلدة وهم وسام يوسف كرنبي ونايف محمود رايد وحسين علي الحجيري، بعد ان قصدوا الجرود لتفقد بساتينهم والإفطار فيها ولم يعودوا حتى تاريخه، وقد رجح أقارب هؤلاء أن يكونوا موقوفين لدى السلطات السورية.

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