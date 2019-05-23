درويش:إطلاق ليالي رمضان من عاصمة الشمال الى العالم يحمل رسالة الانفتاح

أشار النائب ​علي درويش​ في تصريح خلال زيارته "البيت ال​لبنان​ي" في ​معرض رشيد كرامي الدولي​ الى أن "إطلاق ​ليالي رمضان​ من عاصمة ​الشمال​ الى ​العالم​ يحمل رسالة الانفتاح والعيش المشترك، وتثبت حضورها بكلّ مناسبات الفرح، العلم، والايمان؛ وبالتالي تفعيل مرافقها ال​اقتصاد​ية الهامة في كل الأجواء".

أضاف: "​طرابلس​ اليوم نموذجٌ لبنانيٌ يُحتذى به، نتمنى أن تصبح عاصمة اقتصادية للبنان، فهي تمتلك المقومات كافة لتلعب دورها في دعم اقتصاد البلاد والنهوض بها، وندعو الى تضافر كافة الجهود لتحقيق النمو في المدينة، والتشجيع لإقامة عدّة معارض فيها".