إجراء مناورات بحرية بين أميركا واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية بغرب المحيط الهادئ

أعلن قائد الأسطول السابع للبحرية الأميركية الأميرال فيليب سويار، أنّ "سفنًا تابعة لها أجرت مناورات مشتركة تحت مسمّى "باسيفيك فانجارد" مع سفن حربية من اليابان و​أستراليا​ و​كوريا الجنوبية​، في أوّل تدريب مشترك لهذه الدول في غرب المحيط الهادئ".

وأوضح أنّ "باسيفيك فانجارد" تضمّ قوات من أربع دول بحرية لها التوجّه نفسه وتوفّر الأمن في أنحاء منطقة المحيط الهادئ-الهندي على أساس القيم والمصالح المشتركة“.

وتجري المناورات الّتي تستمرّ ستة أيام، بالقرب من جزيرة غوام الأميركية، قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اليابان مطلع الأسبوع المقبل.