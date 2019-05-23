الدفاع المدني: سحب زورق سياحي على متنه 12 شخصا مقابل خليج جونية إثر عطل تقني

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​وحدة الإنقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​ تمكّنوا من سحب زورق سياحي وعلى متنه 12 شخصًا مقابل خليج ​جونية​، حيث كانت المياه قد تسرّبت إلى داخله إثر عطل تقني، وتمّ نقله إلى ميناء جونية- ​كسروان​".

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