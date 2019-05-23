سيزار المعلوف: باسيل تجاوز حدود صلاحياته

رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سيزار المعلوف في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "على الرغم من معاناة وزارة الشؤون الاجتماعية وعجزها عن تأمين السقف اللازم للقيام بواجباتها كاملة تجاه المواطن اللبناني من جهة، وتقصير الدولة اللبنانية وفشلها بتأمين أدنى مستلزمات العيش الكريم له من جهة اخرى، يفاجئنا الوزير جبران باسيل، متجاوزا حدود صلاحياته، باقتراح يقضي بتخفيض الميزانية المخصصة لكل من وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة العامة”.
واعتبر ان المساس بميزانية كل من هاتين الوزارتين يعني المسّ بشكل مباشر بمعيشة وصحّة المواطن المغلوب على أمره، مضيفاً، "عندها، سننعي لكم نزول كارثة اجتماعية لا مثيل لها بالوطن والمواطن".
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