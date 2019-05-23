سيزار المعلوف: باسيل تجاوز حدود صلاحياته

رأى عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​سيزار المعلوف​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "على الرغم من معاناة ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ وعجزها عن تأمين السقف اللازم للقيام بواجباتها كاملة تجاه المواطن اللبناني من جهة، وتقصير ​الدولة اللبنانية​ وفشلها بتأمين أدنى مستلزمات العيش الكريم له من جهة اخرى، يفاجئنا الوزير ​جبران باسيل​، متجاوزا حدود صلاحياته، باقتراح يقضي بتخفيض الميزانية المخصصة لكل من وزارتي الشؤون الاجتماعية و​الصحة​ العامة”.

واعتبر ان المساس بميزانية كل من هاتين الوزارتين يعني المسّ بشكل مباشر بمعيشة وصحّة المواطن المغلوب على أمره، مضيفاً، "عندها، سننعي لكم نزول كارثة اجتماعية لا مثيل لها بالوطن والمواطن".