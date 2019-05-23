حنكش أعلن دعم الإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة: لمعاقبة الجمعيات الوهمية

أكّد عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​، أنّ "كلّ الدعم للإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة والجمعيات الرائدة الّتي تؤدّي دورًا اجتماعيًّا من خلال اهتمامها بذوي الإحتياجات الخاصة، وتحلّ مكان ​الدولة اللبنانية​، على عكس الجمعيّات الوهميّة الّتي يجب معاقبتها".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "هناك حالات إنسانيّة بحاجة لنا... لا يجب أن نتركها".

وكان قد نظّم الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة وجمعية "تمكين- للعيش باستقلالية"، و"المنى التخصصية- عيون البراءة" اعتصامًا مع طلاب وطالبات ​المدارس​ الّتي تتبع للجمعيتين، أمام ​السراي الحكومي​ في ​النبطية،​ استنكارًا لتقليص ميزانية ​وزارة الشؤون الإجتماعية​ في ​الموازنة​.