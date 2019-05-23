الرئيس الاوكراني الجديد "في حال صدمة" بعد ثلاثة أيام على توليه مهامه

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كييف: أعلن الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي الخميس لفرانس برس أنه "يشعر بنوع من الصدمة" بعد ثلاثة أيام على توليه مهامه منددا بالأجواء الثقيلة السائدة في المبنى الضخم السوفياتي حيث مقره.

وزار الممثل السابق البالغ ال41 من العمر، الذي وعد بابعاد النخب وتحديث أسلوب تولي السلطة، معرضا للكتاب في كييف.

وردا على سؤال حول أولى انطباعاته في مهامه الجديدة قال "لا بأس. ما زلت قليلا تحت الصدمة. هناك الكثير من العمل".

وحول سبب هذا الشعور؟، قال "الأجواء والمبنى" مؤكدا رغبته في نقل إدارته الى مبنى أكثر حداثة.

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وأضاف وهو يزور معرض الكتاب الشعبي في كييف "أشعر برغبة كبيرة في القيام بذلك". وتابع "سنواجه صعوبات جمة لكننا نفكر في الأمر".

وكان زيلينسكي انتخب في نيسان/أبريل بأكثر من 73% من الأصوات أمام خصمه المنتهية ولايته بترو بوروشنكو ونصب رئيسا الإثنين. وعلى الفور دعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة للحصول على الغالبية اللازمة لاجراء إصلاحات.

وخلال حملته غير المسبوقة التي أطلقها أساسا على مواقع التواصل الاجتماعي قدم نفسه كرجل قريب من الشعب يتحدث بسهولة ووعد بالسفر مستخدما رحلات تجارية ونقل مقره الرئاسي إلى "مكان مفتوح".

وبعد انتخابه أقر فريقه في مرحلة أولية بأن عملية نقل المقر الرئاسي ستكون معقدة خصوصا لأسباب أمنية.

وفتح أمام المشاة الطريق المؤدية الى مقر الرئاسة.