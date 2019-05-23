شكرا لقرائتكم خبر عن باحث إسلامى: قطر تسعى لاختراق الدول العربية الكبيرة وتقسيمها وتمزيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن أبرز أسباب تجاهل الإخوان للجرائم التى يرتكبها النظام القطرى هو نظام قطر غير الديمقراطى والمعهود عنه الانقلابات والتآمر الداخلى والخارجى هو من يوظف ويمول جماعة الإخوان للهجوم بكل السبل على الدولة المصرية لأسباب باتت معروفة للجميع منها.

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وأضاف الباحث الإسلامى، أن قطر تسعى للعب دور فى الإقليم وليس لديها من إمكانيات وقدرات لعب دور كهذا سوى المال ولن تستطيع لعبه فى وجود عمالقة تاريخيين كمصر والوسيلة الوحيدة هى محاولة اختراق الدول العربية الكبيرة وتقسيمها وتمزيقها عن طريق الجماعات الأيديولوجية المتطرفة.

وتابع هشام النجار: إذا كانت جماعة الاخوان أداة فى يد قطر للقيام بهذا الدور ضد مصر فلن يكون من المنطقى أن تنتقد قطر بربع كلمة حتى لو كانت موصوفة بكل الخطايا والجرائم، فى مقابل تصيد أى خطأ ولو صغير جدًا ضد مصر رغم الإيجابيات والتقدم لأن هذا هو دور الإخوان مقابل الدعم ووظيفتها.