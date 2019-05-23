المغرب يشعر الدنمارك بتوقيف أحد مواطنيها في مراكش.. مبحوث عليه من طرف “الأنتربول” ومتورط في الانتماء لعصابة

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مواطن دنماركي، يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه من طرف السلطات القضائية الدنماركية من أجل الاشتباه في تورطه في الانتماء لعصابة إجرامية والضرب والجرح الخطيرين في إطار تصفية الحسابات بين شبكات إجرامية بالدانمارك.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني اليوم الخميس، أن عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش كانت قد أوقفت المواطن الدانماركي، في الحادي عشر من شهر ماي الجاري، بعد تورطه في قضية تتعلق بالنصب وانتحال هوية أحد مواطنيه والدخول غير القانوني للتراب الوطني والتزوير، وذلك قبل أن تكشف إجراءات البحث والتنقيط أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن منظمة “الأنتربول” مند 22 نونبر الماضي.

وأضاف البلاغ أنه تم إيداع الدنماركي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين تم إشعار السلطات الدانماركية المختصة بواقعة توقيف مواطنها المذكور، وذلك في انتظار البت في مسطرة تسليمه من قبل السلطات القضائية المغربية المختصة.