“ليتقبل الله صيامي”.. فضائل شهر رمضان – فيديو

في حلقة جديدة من حلقات السلسلة الدينية “ليتقبل الله صيامي”، يعدد الداعية عز الدين الراجعي، عبر موقع “اليوم 24″، فضائل شهر رمضان، مستندا على آيات من كتاب الله، وأحاديث رسوله.
ويوضح الراجعي في حلقة، اليوم الخميس، خصوصية شهر رمضان بما افترض فيه من الصيام، ونزول القرآن الكريم، وإحياء لياليه، من خلال صلاة التراويح، وما يرافق ذلك من عمارة للمساجد، وصلاح الناس بالإقبال على ربهم، وفعل الخيرات.
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