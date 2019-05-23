بونو يعلن رحيله عن جيرونا الإسباني هذا الصيف وهذه هي الأندية المرشح انضمامه إليها

أكد ياسين بونو، حارس المنتخب المغربي الأول، مغادرته لفريقه جيرونا الإسباني،هذا الصيف، وذلك بعد نزوله للدوري الإسباني الدرحة الثانية، وتلقيه لمجموعة من العروض، من عدد من الأندية الأروبية.

وقال بونو، في تصريح لقناة ” بي إن سبورت” القطرية، اليوم الخميس، إنه فعلا سيغادر فريقه هذا الصيف دون تحديد وجهته القادمة.

وأصبح بونو مرشحا بقوة من أجل مغادرة الفريق هذا الصيف، على الرغم من تمديد عقده إلى غاية عام 2021، وذلك بعد أبدت مجموعة من الأندية الإسبانية وغير الإسبانية، رغبتها في الاستفادة من خدماته الموسم المقبل.

فبعد نادي بيتيس إشبيلية، الذي عبر عن رغبته في تقديم عرض رسمي لنادي جيرونا، من اجل ضم حارسه الأول، إثر نزوله للقسم الثاني هذا الموسم، دخل فريق آخر بشكل قوي على الخط من أجل حارس “الأسود”، الأمر يتعلق بنادي فنربخشه التركي.

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وحسب صحيفة ” internethaber” التركية، السبت الماضي، فإن ياسين بونو يعتبر هو الخيار الأول للفريق، من أجل التعاقد مع حارس مرمى أول للموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة نفسها، أن كومولي، المدير الرياضي للنادي التركي، الذي عتبر واحدا من أكبر الأندية في تركيا، بدأ يربط اصالاته مع مسؤولي الفريق الإسباني، من أجل فتح باب المفاوضات حول الحارس.