احتجاج ممثلي قبائل لهري على تربية “الحلوف البري” في أراضيهم 

شهدت قيادة أكلمام ازكزا-لهري، أول أمس الثلاثاء، احتجاجات لممثلي قبائل لهري، وتاجموت، نواحي إقليم خنيفرة، ضد تربية “الحلوف البري” في أراضيهم الغابويّة.

وقال جويهر محمد، ممثّل القبائل، إن هذه الأخيرة نظمت وقفة احتجاجية أمام قيادة أكلمام أزكزا-لهري، لوقف مبادرة إدارة المياه والغابات عن توطين أراض في المنطقة، وتحويلها إلى محميات خاصة “بالحلوف البري”.

وأضاف المتحدث ذاته أن أجداد سكان المنطقة قدموا أرواحهم في سبل هذه الأرض إبان الاستعمار، ولهذا لا يمكنهم قبول مثل هذه الإجراءات، التي تروم تشريدهم، وطردهم من أرض يمتلكونها.

وأشار جويهر إلى أن ممثلي القبائل تلقوا دعوة للحوار، نهاية الأسبوع الجاري، من ممثل المحافظة العقارية في خنيفرة، للتداول حول موضوع تحويل أراضيهم إلى محميات، ووقف هذه الإجراءات.