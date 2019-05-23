"المتابعة" تعلن السبت المقبل يومًا للغضب ضدّ الجريمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة مساء اليوم، الخميس، يوم السّبت المقبل الموافق 25.5 يوم غضبٍ احتجاجًا على تقصير شرطة إسرائيل في تعاملها مع قضايا العنف والجريمة في المجتمع العربيّ، وذلك في أعقاب اجتماعها أوّل أمس، الثلاثاء، وسكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحليّة، في بلديّة باقة الغربيّة، والذي أقرّت فيه سلسلة من النشاطات، من أجل خلق حالة ضغط على الشرطة ومؤسسة الحكم، لملاحقة الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي.

وأوضح بيان لجنة المتابعة إقامة وقفات احتجاجيّة منظّمة من قبل اللجان الشّعبيّة المحلّيّة أمام بعض مراكز الشّرطة والمفارق المركزيّة مع الأخذ بعين الاعتبار شمول هذه الوقفات وتغطية المناطق من النّقب حتّى الجليل، بشكل متزامن في ساعات العصر تحديدًا، وفق البرنامج الذي نشرته مع البيان.

برنامج الوقفات: