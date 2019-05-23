انت الان تتابع تفاصيل خبر مسؤول أمريكي: ترامب هو صاحب القرار العسكري بشأن إيران والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 23 مايو 2019 08:56 مساءً - كشف المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب هو من سيتخذ قراراً عسكرياً بشأن إيران؛ لكون تهديداتها لا تزال قائمة.

وأكد هوك، في تصريح لقناة الحرة الأمريكية، اليوم الخميس، أن تعزيز القوات الأمريكية في المنطقة هدفه ردع طهران.

وقال هوك: إن "واشنطن لديها معلومات أكيدة أن إيران كانت تخطط لشن هجمات على الولايات المتحدة أو حلفائها"، مشيراً إلى أن الرئيس ترامب قال إنه يرحب بأي مكالمة من النظام الإيراني إذا كان الأخير معنياً بالتفاوض.

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وأضاف: "ما تسمعه بشكل يومي هو أن نظام طهران لا يريد الحديث مع الولايات المتحدة"، وهذا هو قرارهم؛ إما أن يتصرفوا كدولة عادية وينفتحوا على التفاوض معنا، أو يشاهدوا اقتصادهم ينهار".

وأوضح أن إيران في حالة ركود اقتصادي، والناتج القومي العام وصل إلى 6-%.

وتشهد المنطقة وتيرة مباحثات مكثفة بين دول الخليج ووفود غربية، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، قبل فرضها عقوبات على طهران.

وفي مايو الجاري، أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.