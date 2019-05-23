قوة امنية تابعة للفوج الرئاسي تحاصر احد مقار الحشد الشعبي وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية تابعة للفوج الرئاسي حاصرت، اليوم، احد مقار الحشد الشعبي ضمن منطقة الجادرية وسط بغداد".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "قوات الفوج الرئاسي تطالب باخلاء مقر الحشد، وهناك مشادات كلامية بين الطرفين ورفض اخلاء المقر".