وأضاف أن "إجراءات فتح المنطقة الخضراء هي إجراءات حكومية لا تتعلق بمجلس النواب"، مشيراً الى أن "المنطقة مفتوحة أمام حركة المركبات، وكذلك تم رفع الحواجز الكونكريتية من أمام مبنى المجلس أسوة بمؤسسات الدولة".
واعلن سكرتير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، أن لدى رئاستي مجلسي الوزراء والنواب رؤية موحدة بفتح المنطقة الخضراء، مؤكداً عدم التراجع عن هذا القرار.
وامر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في 31 اذار 2019، بفتح المنطقة الخضراء وسط بغداد 24 ساعة خلال ايام العطل والجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الحلبوسي ينفي عرقلة رئاسة البرلمان قرار فتح المنطقة الخضراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.