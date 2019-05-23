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2019-05-23 | 20:29
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ونشر يطرس عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلاً: "مع اسفي الشديد لن أستطيع المشاركة في المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني العراقي القادم وذالك لاصابتي مع منتخب العراقي المشارك في بطولة اسيا لكرة القدم والتي جرت في دولة إمارات".
وتابع "إصابتي لازالت مستمرة واخضع للعلاج والراحة حسب استشارات الطبيب المختص والتي تستمر لفترة زمنية، اشكركم لتفهمكم وظعي الصحي وارجو من الله ان اعود باقرب وقت ممكن لتمثيل بلدي الحبيب في البطولات القادم".
وسيواجه المنتخب الوطني نظيره المنتخب التونسي بتونس في السابع من شهر حزيران المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اسامة رشيد.. لاعب اخر يعتذر عن المشاركة في ودية العراق وتونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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