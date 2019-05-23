وأضاف أن "هنالك مخالفات قانونية في هيئة استثمار بغداد مرصودة وصلت الى اللجنة عبر شكاوي ومظلمويات سوف يتم تدقيقها ومناقشتها داخل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وفي حال ثبوتها سوف يتم احالتها الى النزاهة والقضاء والجهات المختصة".
وتابع الكناني "نحن في لجنة الاقتصاد والاستثمار سوف نعمل على محاسبة كل من يتعدى قانون الاستثمار او تفسير مواده برؤيته الشخصية او يحاول ان يبتز المستثمر او يعرقل عمله في تعطيل عجلة الأستثمار والتطوير التنموي الاقتصادي".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة الاقتصاد النيابية: نعمل على محاسبة كل من يخرق قانون الاستثمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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