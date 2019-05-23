رئيس لجنة الاقتصاد النيابية: نعمل على محاسبة كل من يخرق قانون الاستثمار

وقال الكناني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "سوف نعمل على محاسبة كل من يخرق قانون الاستثمار من موظفي الدولة".

وأضاف أن "هنالك مخالفات قانونية في هيئة استثمار بغداد مرصودة وصلت الى اللجنة عبر شكاوي ومظلمويات سوف يتم تدقيقها ومناقشتها داخل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وفي حال ثبوتها سوف يتم احالتها الى النزاهة والقضاء والجهات المختصة".



وتابع الكناني "نحن في لجنة الاقتصاد والاستثمار سوف نعمل على محاسبة كل من يتعدى قانون الاستثمار او تفسير مواده برؤيته الشخصية او يحاول ان يبتز المستثمر او يعرقل عمله في تعطيل عجلة الأستثمار والتطوير التنموي الاقتصادي".